Свой собственный комплект инструментов для группы ударных Симфонического оркестра удалось приобрести благодаря выполнению наказа избирателей. В рамках празднования 20-летия МАУ «Сургутская филармония» сургутяне обратились к депутату окружной думы Ханты-Мансийского автономного – Югры Ларисе Белоцерковцевой с просьбой оказать финансовую помощь в покупке литавр. Этот инструмент является основным для группы ударных Симфонического оркестра. Все 20 лет Сургутская филармония остро нуждалась в этом инструменте: литавры приходилось заимствовать у Сургутского театра, выполняя постоянную перевозку объёмного и тяжёлого комплекта инструментов для репетиций и концертов.

Лариса Белоцерковцева выполнила наказ избирателей: новый комплект литавр французского производителя BERGERAULT, который входит в топ-3 производителей ударных инструментов, был заказан в начале апреля Москве и уже к открытию Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» доставлен в Сургутскую филармонию.

«Для первого и единственного в Югре Симфонического оркестра Сургутской филармонии это чрезвычайно важный и дорогой подарок, - подчеркнул директор филармонии Яков Черняк. – Очень качественная профессиональная модель, с пластиковым котлом, а главное – это свой собственный комплект из четырех литавр! Приобретение позволит эффективно проводить репетиции, выезжать оркестру на гастроли, а также без серьёзных хлопот проводить цикл летних концертов под открытым небом. От лица музыкантов и от всего коллектива Сургутской филармонии выражаю благодарность окружному парламенту и лично Ларисе Дмитриевне за любовь к высокому искусству и к своему родному городу».