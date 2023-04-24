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В Сургуте обсудили корректировки в новую маршрутную сеть

Сургутские депутаты рассказали, чего не хватает жителям в автобусной реформе

В Сургуте обсудили корректировки в новую маршрутную сеть
Фото: администрация Сургута

В Думе Сургута обсудили внесение поправок в автобусную реформу. Напомним, что с 20 мая общественный транспорт в городе будет курировать по-новому: будет запущено 28 маршрутов с доступом к социально значимым объектам и новым микрорайонам. Кроме того, пересадка с одного автобуса на другой в течение 45 минут для пассажиров станет бесплатной.

«Корректировка новой маршрутной сети будет гибкой и последовательной. Сначала мы ее запустим, оценим эффективность и необходимую часть, выявленную в результате анализа мнений наших горожан, будем корректировать. Предложения по корректировке сети рассматривает специальная комиссия при администрации города. В настоящее время проведено уже два заседания комиссии по изменению маршрутной сети», – сообщил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Депутаты отметили, что после появления в доступе карты новой маршрутной сети к ним обратилось множество жителей.

«Во время разработки не была учтена маломобильная, но достаточно большая группа населения – пенсионеры. В тех обращениях, которые были ко мне, говорилось о том, что стало проблематично добираться от одного больничного комплекса к другому без пересадок. Я попрошу вас вопрос этот дополнительно рассмотреть, учитывая эту категорию граждан», – подчеркнул народный избранник Виктор Рябчиков.

Депутат Эмилия Трапезникова отметила, что следует оборудовать в городе теплые остановки. Климатические условия региона создадут сложности для тех людей, которые будут ждать автобус в течение получаса.

В администрации пояснили, что комиссия продолжает работу и ставит на учет все пожелания сургутян. Однако первоочередной стоит задача эффективно настроить движение маршрутов исходя из реальных потребностей и экономической целесообразности.

«Работа предстоит большая, будем держать этот вопрос на контроле. Действительно, так глобально схема еще не менялась никогда. Наверное, с Советского Союза. Изменять что-то всегда не легко, но нужно запастись терпением и оперативно откликаться на запросы населения. Все-таки эта работа носит большой социальный эффект, направлена на комфорт, на безопасность, оптимизацию», – заключил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 102, комментариев: 0
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