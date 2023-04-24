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В Сургуте отремонтируют 21 двор

Более 200 миллионов потратят на ремонт дворов в Сургуте

В Сургуте отремонтируют 21 двор
Фото: администрация Сургута

В Сургуте направят более 200 миллионов рублей на ремонт дворов в 2023 году. Об этом стало известно на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города в местной Думе.

«Адресный перечень многоквартирных домов, территории которых нуждаются в благоустройстве, состоит из адресов 95 многоквартирных домов. Этот перечень ежегодно актуализируется. В 2023 году, исходя из лимитов планируется выполнить благоустройство 21 придомовой территории на сумму 229 миллионов рублей», – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Адресный список, где планируется провести благоустройство придомовых территорий:

1. улица Лермонтова, 4/1

2. улица Лермонтова, 2

3. улица Лермонтова, 4

4. улица Толстого, 28

5. улица Ленинградская, 1

6. улица Генерала Иванова, 7/1

7. проспект Ленина, 72

8. улица 50 лет ВЛКСМ, 3

9. улица Игоря Киртбая. 7

10. улица Игоря Киртбая, 25

11. улица Щепеткина, 14

12. улица Островского, 29

13. улица Студенческая, 21

14. улица Привокзальная, 4

15. улица Привокзальная, 10

16. проспект Комсомольский, 13

17. улица Югорская, 15

18. проспект Ленина, 45

19. улица Привокзальная, 2

20. улица Толстого, 16

21. улица Толстого, 30

«По дополнительному перечню предусмотрен ремонт двух домов, где планируется устройство парковочных площадок и пешеходных дорожек площадью 6,7 тысяч квадратных метров, обустройство трех детских площадок и трех спортивных площадок. На четырех территориях в соответствии с протокольными поручениями губернатора Югры будут выполнены безопасные подходы к образовательным учреждениям», – добавил директор ДГХ.

Депутаты отметили, что в связи с изменением цен на рынке был пересмотрен перечень дворов, нуждающихся в ремонте: «Исключили пять адресов. Привокзальная 4, 10; Островского, 29; Студенческая, 13; Киртбая, 7. В 2023 году включено только четыре двора из перечисленных. Объясните, почему?» – задал вопрос заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Администрация сообщила, что территорию по адресу Студенческая, 13 включат в перечень на 2024 год. Народные избранники предложили вернуться к вопросу во втором полугодии текущего года.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 39, комментариев: 0
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