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Дети нефтяников посетили Центр детского творчества в Федоровском

Детям работников «Сургутнефтегаза» провели экскурсию в многопрофильном центре

Дети нефтяников посетили Центр детского творчества в Федоровском
Фото: В.Носкова

Для развития своих детей многие люди стремятся обосноваться в крупных городах. Но и в провинции сегодня созданы достойные условия для интересного и перспективного дополнительного образования. Пример тому – Центр детского творчества в небольшом нефтяном поселке Сургутского района.

Экскурсию для семей работников градообразующего предприятия п.Фёдоровского 18 апреля организовали отдел кадров и женсовет НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

Поселковый Центр детского творчества (ЦДТ) – многопрофильное и многоуровневое учреждение. Его коллектив нацелен на школьников: даёт им полноценное образование и возможности для реализации в 22 тематических объединениях, в том числе по программам современнейшего технопарка.

В центре ребята осваивают разные направления изобразительного и парикмахерского искусств, основы кулинарии, медицины, декоративно-прикладное творчество, информационные технологии, программирование, компьютерный дизайн, выступают в составе хореографических коллективов, учатся проявлять организаторские способности и быть полезными обществу. Во время экскурсии они ставили интересные опыты, рассказывали о проведённых акциях (в том числе «Посылка солдату»), рисовали на песке, запускали созданные микросхемы, роботов, аэромодельки и даже провели с гостями весёлый танцевальный флешмоб.

«Чем раньше мы раскроем способности детей, тем больше у нас будет возможностей помочь им в становлении и выборе будущего, – говорит представитель НГДУ Вера Носкова. – Поэтому не первый год мы проводим подобные экскурсии. И сегодня на презентации самых интересных кружков нас встречали ребята, которых мы ранее также приводили сюда вместе с родителями».

В студии 3Д-прототипирования (руководитель Елена Ерленко) 5-классник Анвар Базгутдинов комментировал свой интереснейший проект: «Я всегда любил показывать друзьям фокусы, поэтому цепь Герона заинтересовала меня сразу,– делится мальчик. – С помощью этой головоломки можно демонстрировать чудеса физики. Например, процесс аннигиляции – самопоглащения частиц и античастиц. С проектом я занял 2 место в региональном фестивале «Техническая игрушка» и 3 место на окружном этапе Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Сейчас работаю над хитрой гидравлической конструкцией «фонтан Герона».

12-летний Артур Беляков выбрал для внешкольных занятий объединение «Интернет вещей» (рук.Сабирова Зульфия), потому что увлечён компьютерными играми. Первый год он учится здесь программированию. Гостям центра Артур предложил г сыграть в созданный им арканоид: с помощью клавиш ребята с интересом передвигали платформу на экране, отбивая мячик, словно в настольном теннисе.

Часть впечатлённых экскурсантов в этот же день записалась в группу «Здоровое питание» (рук.Лариса Гоц), «Промробо» (рук. Наиля Ибатуллина) и «Аэромоделирование» (рук. Светлана Ворошнина). Остальные взяли паузу, чтобы разобраться с веером набранных визиток.

В продолжение сотрудничества инициаторы встречи договорились о серии игровых мастер-классов в Центре детского творчества для семей работников нефтегазодобывающего управления.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 122, комментариев: 0
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