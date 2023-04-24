Горожан приглашают на выставку по мотивам настольной игры «Тут Сургут»

В Сургуте 28 апреля откроется выставка по мотивам настольной игры «Тут Сургут». Художники-участники запечатлели город на 430 году существования – его достопримечательности, интересные объекты, городскую среду. 30 авторов, 30 взглядов на город – устремленный в будущее и помнящий прошлое, спокойный и энергичный, суровый и яркий.

«Большинство работ были созданы для настольной игры «Тут Сургут», разработанной Многофункциональным культурно-досуговым центром. Настольная игра-путеводитель знакомит с городом, его историей и современной жизнью, предлагает виртуальную прогулку по знаковым местам. Выставка и игра, как единый проект, поддерживают важный для Сургута тренд – делать город привлекательнее для туристов, интереснее для горожан», – рассказали представители галереи «Стерх», где пройдет мероприятие.

Мероприятие состоится в 17.00. В программе – знакомство с выставкой «Тут Сургут» по мотивам настольной игры-путеводителя, рассказ о создании игры от автора Анны Степановой, пробная игра (около 30 минут).