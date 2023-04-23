Врачи сургутской скорой помощи спасли ребенка от переохлаждения

Фельдшеры скорой помощи в Сургуте по пути на вызов предотвратили переохлаждение маленького мальчика: врачи заметили его сидящим в луже.

«Необычным было то, что мы увидели: ребенок, лет пяти, сидел в луже и игрался с водой», — говорит фельдшер Алтынай Якупова, ее слова приводит Депздрав ХМАО.

Доктор вытащила ребенка из лужи и в машине скорой помощи сняла с него холодную мокрую одежду, высушив тело салфетками, а на стопу наложив теплоизоляционные бинты. После этого малыша передали маме: «Все закончилось благополучно благодаря чуткости, вниманию, отзывчивости моих коллег», — завершил историю главврач сургутской станции скорой помощи Юнус Салманов, отметив не только Алтынай Якупову, но и второго фельдшера Ирину Герусову и водителя Мушфига Ахмедова.