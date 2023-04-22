16+
Логотип Сиапресс
USD  81,4863   EUR  89,3495  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Таксист обокрал пассажира в Сургутском районе

В Сургутском районе таксист вырвал у своего пассажира телефон и скрылся

Таксист обокрал пассажира в Сургутском районе
Фото: ru.freepik.com

Таксист из Сургутского района обокрал мужчину. Как рассказал злоумышленник полицейским, он познакомился с пострадавшим во время работы и возил его развлекаться два дня подряд. После чего у водителя возник умысел похитить у пассажира телефон, он высадил его на улице, вырвал гаджет и скрылся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:49, просмотров: 141, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Электронная регистрация: зачем это нужно для бизнеса? 1039
  2. «Случайная последовательность» в Сургуте: говорим об уральской анимации 1028
  3. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 987
  4. ​Вопрос о реформе маршрутной сети в Сургуте поднял нижневартовский депутат на встрече с Натальей Комаровой 954
  5. В выходные в Югре потеплеет до +16 градусов 871
  6. В Югре выявили 128 новых пациентов с ковидом, большинство в Сургуте 791
  7. В Югре с нефтяников взыскали деньги за загрязнение леса 751
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 22 – 23 апреля? // АФИША 743
  9. ​В югорском селе у лисы выявили бешенство 714
  10. ​В Югре подвели итоги фестиваля «Студенческая весна» 696
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 2111
  2. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 2022
  3. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1980
  4. В Сургуте ищут мужчину, который перестал выходить на связь с семьей в 2007 году // ОРИЕНТИРОВКА 1932
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 1920
  6. ​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу 1884
  7. Сургутские осужденные испекли 2000 куличей к Пасхе 1808
  8. ​Сбер и Правительство Югры договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития региона 1804
  9. Эх, жизнь река… 1670
  10. В 20 муниципалитетах Югры выявили новые случаи ковида 1645
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4619
  2. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4613
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4575
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4383
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4354
  6. ​Галаховы 3945
  7. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3483
  8. ​Будет трудно 3456
  9. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3326
  10. ​Приглашение к разговору 3252

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика