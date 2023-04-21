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Куда сходить в Сургуте на выходных 22 – 23 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 22 – 23 апреля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

22 апреля

Выставка художников анимации Урала «Случайная последовательность»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10.Время: 15:00 – 20:00.

Выставка знакомит посетителей с широким диапазоном возможностей современной анимации и позволит увидеть, как выглядят мультфильмы глазами художников. На ней будут представлены работы десяти молодых уральских художников-мультипликаторов.

Цена билета: 200 рублей. Телефон для справок: 25-25-62. 0+

МАСТЕР-КЛАСС «ФОРМА И ЦВЕТ»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 14:00.

Художник Антон Тимошенко проведет мастер-класс «Форма и цвет» по мотивам творчества Василия Кандинского и живописи русского авангарда.

Одеться на мастер-класс стоит удобно и в одежду, которую не боитесь испачкать красками.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Вход свободный. 16+

День Земли - день Большой Акции от экодвижения Сургута.

Место проведения: «СитиМолл», улица Югорский тракт, 38, вход Е. Время: 13:00 - 14:00.

Арт-резиденция проведет мастер-класс по стеклодизайну в честь Дня Земли.На акции принимается более 20 видов вторресурсов на переработку, более 10 видов - на повторное использование (обмен) и благотворительность.

Вход свободный. 6+

23 апреля

Оркестр русских народных инструментов «Былина»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония» улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Вместе с забавным персонажем Плюшкой юные зрители познакомятся с шутливой домрой, важным баяном, весёлой балалайкой. Без каких ещё главных героев не обойдётся оркестр, расскажут поющие экскурсоводы в страны Инструменталии. Новый формат музыкальной интерактивной программы позволит детям не только услышать сольные партии каждого музыкального инструмента и всего оркестра, но и попробовать себя в роли музыкантов и дирижёров.

Телефон для справок: 58-90-90 (касса) или 58-90-92. Цена билета: 300-400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс по молекулярной кухне

Место проведения: Детская школа ТРИЗУМ, улица Университетская, 11. Время: 16:00.

Мастер-класс по молекулярной кухне для детей – это не только весело и увлекательно, но и полезно для развития творческих способностей и умения работать в коллективе. В рамках мастер-класса мы познакомим детей с основами химии и физики, решим вместе ТРИЗ задачи, а также научим их готовить вкусные и необычные блюда, используя различные техники и ингредиенты.

Телефон для справок: +7 (982) 222-16-77 или 97-07-07. Цена билета: 500 рублей. 12+

Мастер-класс «Мауси - Котауси»

Место проведения: музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00 и 14:00.

Сургутский художественный музей предлагает посетителям провести выходной день за музейной программой для всей семьи. Мастер-класс нацелен на создание декоративных панно в смешанной технике.

Телефон для справок:51 68 11. Цена билета для детей до 18 лет: 300 рублей, для взрослых: 450 рублей, семейный билет стоит 525 рублей. 8+


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