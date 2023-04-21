Губернатор Югры провела встречу с представителями депутатских фракций

Вопрос о реформе маршрутной сети общественного транспорта в Сургуте прозвучала на окружном уровне. Его поднял депутат региональной думы и единственный представитель фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Зиновьев (избранный от Нижневартовска) во время встречи парламентариев с Натальей Комаровой. Губернатор посоветовала обратиться к опыту столицы Самотлора: «Первое, что сделали в Нижневартовске – обсудили и согласовали с горожанами маршрутную сеть общественного транспорта. То же самое необходимо сделать в Сургуте. Нужно привлечь максимальное количество сургутян к участию в проекте. Решение должно приниматься вместе с людьми».

Среди других тем, поднятых в ходе встречи, было создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе «Югорской долины». «Считаю это важным направлением деятельности. Мы сделали акцент на профилактику и реабилитацию югорчан, которые перенесли тяжелые заболевания, были травмированы», – передает слова Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Отвечая на вопросы представителей КПРФ, губернатор напомнила о серьезной работе по строительству образовательных учреждений. Так, в Ханты-Мансийске будет завершен новый корпус технолого-педагогического колледжа, а также начнется возведение здания для физико-математической школы. Когалым ждет открытия филиала Пермского национального университета на 400 студентов. А в Сургуте реализуется мега-проект научно-технического центра.