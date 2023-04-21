Возгорание автомобиля произошло на проспекте Мира в Сургуте этим утром

Сегодня утром на проспекте Мира в Сургуте сгорел автомобиль «Hyundai Getz». По информации СМИ, предварительной причиной пожара стала техническая неисправность транспортного средства.

«В 07:53 поступило сообщение о возгорании автомобиля. Возгорание было локализовано 08:00, открытое горение ликвидировано в 08:02. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», − рассказали в пресс-службе МЧС России по Югре.

Напоминаем, ранее в Югре подожгли базу отдыха.