Сургутские врачи спасли от ожогов целую семью

В Сургутскую городскую клиническую больницу поступили две сестренки одного года и трех лет и их мама с ожогами кипятком. Они опрокинули на себя чайник и получили травмы. На протяжении двух недель врачи применяли новейшие методы лечения ожоговых ран, направленные на предотвращение шрамов и рубцов, рассказал в соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Наиболее тяжелое состояние было у трехлетнего ребенка. Площадь поражения составляла 24%. Девочка поступила с ожогами лица, передней и задней поверхности грудной клетки, верхних и нижних конечностей, в состоянии ожогового шока тяжелой степени», − говорится в сообщении.

На сегодняшний день маму с детьми выписали из больницы. Однако в течение года за девочками будут наблюдать. Так, каждые три месяца их ждут осмотры, а также лечение, направленное на достижение максимального косметического результата.