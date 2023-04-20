Депутаты поддержали решение об изменении условий оплаты труда тренеров

В Сургуте с 1 сентября тренерам начнут платить по-новому, в результате чего гарантированная часть их зарплаты вырастет почти вдвое. При этом ставка (норма тренерской нагрузки) снизится с 24 часов до 18 часов в неделю. Изменения коснутся всех спортивных школ, Центра физической подготовки «Надежда» и Центра специальной подготовки «Сибирский легион». Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Одновременно с гарантированной пересмотрена переменная часть оплаты труда. Надбавка за квалификационную категорию включена в гарантированную часть. Исключен персональный повышающий коэффициент, введена доплата за работу в учреждении, имеющем статус олимпийского резерва», – пояснила начальник управления бюджетного учёта и отчетности Елена Панова.

Для этих целей в бюджет планируется добавить около 8,5 миллионов рублей. Однако депутаты решение поддержали: «Надеемся, что тренеры ответят на это новыми спортивными достижениями и успехами своих воспитанников», – резюмировал председатель Думы города Максим Слепов.

Напомним, что ранее депутаты продлили проект о дополнительной социальной поддержке спортсменам, победителям и призерам муниципальных спортивных мероприятий, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета Сургута до 2024 года.