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Сургут потратит около 400 миллионов на ремонт школ и детсадов

В Сургуте озвучили перечень детсадов и школ, которые отремонтируют за лето

Сургут потратит около 400 миллионов на ремонт школ и детсадов
Фото: siapress.ru

В Сургуте выделят около 400 миллионов рублей на ремонт 14 образовательных учреждений летом. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по социальной политике.

В перечень попали следующие школы и детсады:

  • Оба корпуса детского сада «Гусельки».
  • Детский сад «Ивушка».
  • Школа №31.
  • Детский сад «Калинка».
  • Школа №32.
  • Школа №12.
  • Школа №46.
  • Школа №5.
  • Ремонт спортивный площадок в школах №9, 32, 46.
  • «Технополис».

Депутатов заинтересовал принцип включения учреждений в перечень. По их словам, в список на ремонт попала относительная новая школа, хотя в городе существуют здания, также требующие реставрации:

«Отрадно, что мы из пяти запланированных к ремонту объектов мы пришли к 14 – с увеличением денежных средств. Но меня интересует школа № 31. Она построена относительно недавно и уже стоит в перечне школ по капитальному ремонту за счёт средств местного бюджета. Понимаю, что ее тоже нужно ремонтировать. Но есть школы, которые требуют не меньше внимания. Почему такая ситуация?» – задала вопрос Эмилия Трапезникова.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Коновалова, на ремонт школы № 31 запланированы более 90 миллионов рублей. Там требуется восстановление дренажной системы, чтобы исключить подтопление зданий грунтовыми водами и обеспечить безопасность педагогов и школьников. Также представители администрации подчеркнули, что после изменений в федеральном законе может появиться возможность включать в программу частичные ремонты школ и детских садов. Тогда перечень пополнится.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 126, комментариев: 0
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