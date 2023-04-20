В Сургуте озвучили перечень детсадов и школ, которые отремонтируют за лето

В Сургуте выделят около 400 миллионов рублей на ремонт 14 образовательных учреждений летом. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по социальной политике.
В перечень попали следующие школы и детсады:
- Оба корпуса детского сада «Гусельки».
- Детский сад «Ивушка».
- Школа №31.
- Детский сад «Калинка».
- Школа №32.
- Школа №12.
- Школа №46.
- Школа №5.
- Ремонт спортивный площадок в школах №9, 32, 46.
- «Технополис».
Депутатов заинтересовал принцип включения учреждений в перечень. По их словам, в список на ремонт попала относительная новая школа, хотя в городе существуют здания, также требующие реставрации:
«Отрадно, что мы из пяти запланированных к ремонту объектов мы пришли к 14 – с увеличением денежных средств. Но меня интересует школа № 31. Она построена относительно недавно и уже стоит в перечне школ по капитальному ремонту за счёт средств местного бюджета. Понимаю, что ее тоже нужно ремонтировать. Но есть школы, которые требуют не меньше внимания. Почему такая ситуация?» – задала вопрос Эмилия Трапезникова.
По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Коновалова, на ремонт школы № 31 запланированы более 90 миллионов рублей. Там требуется восстановление дренажной системы, чтобы исключить подтопление зданий грунтовыми водами и обеспечить безопасность педагогов и школьников. Также представители администрации подчеркнули, что после изменений в федеральном законе может появиться возможность включать в программу частичные ремонты школ и детских садов. Тогда перечень пополнится.