В Сургуте автомобиль врезался в защитное ограждение теплотрассы на Пролетарском проспекте

В понедельник, 17 апреля, водитель «Хендай Солярис» врезался в ограждение тепломагистрали на Пролетарском проспекте и привел в негодность 14 метров защитного барьера. Также он повредил питающие и декоративные элементы освещения. При этом тепломагистраль оказалась без повреждений, рассказали в пресс-службе ООО «СГЭС».

«Благодаря защитному архитектурному ограждению крупный тепловой объект остался нетронутым. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с последующим нарушением теплоснабжения восточной части города. Это доказывает, что ограждение в полной мере выполняет свою основную функцию − защиту опасного производственного объекта от внешних воздействий», − отметил заместитель главного инженера СГЭС Александр Марченков.

Энергетики оценивают ущерб в 1 миллион 117 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении. Виновника установили, и в скором времени он понесет наказание за нарушение правил дорожного движения и повреждение защитного ограждения теплотрассы.

Добавим, что этот участок дороги считается наиболее аварийно-опасным. Так, за последние два года на нем произошло пять серьезных наездов на теплотрассу.