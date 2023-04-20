Жители Сургута смогут помочь выявлять факты ненадлежащего обращения с животными

Неравнодушные сургутяне могут получить удостоверение общественного инспектора по защите четвероногих. Для этого необходимо обладать знаниями о видах и признаках правонарушений в области обращения с животными, требованиях к их содержанию, и задачах государственного надзора, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Согласно приказу Минприроды РФ в России теперь есть функция общественного инспектора. Стать инспектором может любой гражданин, который хочет помочь надзорным органам выявлять факты ненадлежащего обращения с животными. Будущие инспекторы помогают следить за тем, как соблюдается законодательство, кроме того, они занимаются и просветительской деятельностью», − говорится в сообщении.

Предварительно инспекторы должны пройти инструктаж. Он проводится перед каждым мероприятием по контролю должностными лицами органа государственного надзора.

«Если общественный инспектор увидел факт ненадлежащего обращения с животным, он фиксирует это с помощью фото и видеосъемки. Инспектор предоставляет материалы в государственный орган, осуществляющий надзорные функции. О проведенной работе общественный инспектор отчитывается в органы власти, осуществляющие полномочия по надзору за обращением с животными», − добавили в администрации.

Отметим, что подать заявку на получение удостоверения нужно в территориальный орган Росприроднадзора. В Югре это Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Документ действителен в течение года.