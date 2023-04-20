ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Сургуте

Накануне, 19 апреля, в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, водитель «Ваз» столкнулся с автомобилем «Ford», который от удара вылетел в кювет.

«Около 02:00 в городе Сургут, 50-летний водитель автомобиля «Ваз», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Ford», которое от удара совершило съезд в кювет с последующим опрокидыванием», − сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате ДТП 30-летний водитель «Ford» и его 38-летний пассажир получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.