С территорий Сургута вывезли около 500 тысяч кубов снега с 15 марта

Сроки проведения генеральной уборки снега с улиц Сургута продлили на две недели из-за снежной погоды. Теперь мероприятия по очистке пройдут до 30 апреля. Ранее их планировали завершить до 15 апреля.

«В связи с погодными условиями у нас изменились сроки проведения генеральной уборки. Всего с 15 марта с улично-дорожной сети, придомовых территорий и общественных пространств вывезено около 500 тысяч кубов снега. Это более 80% от общей площади, – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Анна Коршунова. – При наступлении положительных температур будут проводиться противопаводковые мероприятия, уже выполнены работы по откачке более 600 кубов воды. Ликвидированы места подтоплений на 18 объектах. Стартовала кампания по ямочному ремонту. С 30 марта и по сегодняшний день у нас выполнено порядка 300 «квадратов» ямочного ремонта. Ремонт сейчас идет только по аварийным ямам и выбоинам. Ликвидированы опасные участки на 18 объектах».

Отметим, что в Сургуте также готовятся к мероприятиям по очистке прибордюрной части дорог от песка и грязи. Планируется привести в порядок дорожные ограждения и зеленые зоны.