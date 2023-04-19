Свыше 700 человек задействовано в строительстве моста через Обь в Сургуте

В Сургуте продолжается строительство моста через реку Обь. Специалисты выполняют погружение и бетонирование 13 опор. Всего конструкция сооружения будет включать 16 опор и 15 пролетных строений. Две опоры будущего моста смонтированы на 95 процентов, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры

«Параллельно с возведением основного моста ведется строительство четырех мостов и трех путепроводов, один из которых будет построен через железную дорогу, а два войдут в состав транспортных развязок. Кроме того, завершено строительство временной дороги и временного моста через реку Полой», – говорится в сообщении.

Второй мост через Обь в районе Сургута – стратегический объект не только для Югры, но и России. Он станет перспективной частью важных транспортных коридоров «Арктика – Азия» и «Северный широтный ход».

Всего на объекте задействовано 730 человек и 315 единиц техники. Заявленный срок сдачи в эксплуатацию – февраль 2026 года, но предполагается, что работы завершатся с опережением графика – в конце 2025 года. Общая протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 км, длина моста через реку Обь —1758,22 м.