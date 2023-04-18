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Сургутские врачи экстренно спасали жизнь женщины на 34 неделе беременности

Беременную женщину экстренно доставили в сургутский Центр охраны материнства и детства

Сургутские врачи экстренно спасали жизнь женщины на 34 неделе беременности
Фото: Департамент здравоохранения Югры

Врачи Центра охраны материнства и детства спасли жизнь пациентки на 34 неделе беременности. У женщины диагностировали отслойку плаценты с массивным акушерским кровотечением, тяжелую преэклампсию, ДВС-синдром и уже запущенное нарушение свертывания крови. Ей предстояли пятые роды, добавили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Для спасения провели гемотрансфузию, трансфузию плазмы и тромбоцитов, а для минимизирования кровопотери пациентку подключили к аппарату аутогемотранфузии. В лечении применялись высокотехнологичные методы, проводился плазмаферез», − рассказала Президент Центра охраны материнства и детства, д.м.н., профессор Лариса Белоцерковцева.

Счет шел на минуты. Из-за снижения уровня тромбоцитов увеличился риск кровотечения, определялось тяжелое поражение почек, появились признаки полиорганной недостаточности.

После операции критическое тяжелое состояние пациентки сохранялось еще в течение недели. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно и готовится к переводу из отделения реанимации и интенсивной терапии в послеродовое отделение для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

Отметим, что преэклампсия, эклампсия и отслойка плаценты − ведущие акушерские причины материнской смертности в России и в мире в целом.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 48, комментариев: 0
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