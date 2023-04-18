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Сургутянин смог разблокировать свои счета только с помощью прокуратуры

Жителю Сургута приставы незаконно заблокировали счета

Сургутянин смог разблокировать свои счета только с помощью прокуратуры
Фото: ru.freepik.com

Житель Сургута смог добиться отмены блокировки счетов, которую совершили приставы. Дело против горожанина было возбуждено ошибочно, так как он должником не являлся. Несмотря на обращения гражданина, приставы не принимали мер по исправлению технической ошибки в электронной базе данных.

«Устранить выявленные нарушения закона прокуратура потребовала во внесенном в адрес начальника Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре представлении. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Все наложенные ограничения на гражданина отменены», – рассказали в прокуратуре Югры.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 99, комментариев: 0
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