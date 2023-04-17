В Думе Сургута отчитались по работе с наказами горожан

Сургутские депутаты определили перечень наказов, которые им предстоит выполнить во время дальнейшей работы. В большинстве своем жители города просят народных избранников посодействовать в благоустройстве территорий школ, детсадов, дворов. Отмечается, что на момент начала совместного заседания комитетов парламентарии внесли в повестку 85 наказов – они «копились» с 2014 года. 14 запросов горожан было решено снять с повестки.

Некоторые наказы переходят от депутата к депутату. Например, по избирательному округу Артема Кириленко продолжает контролировать исполнение наказов прошлых лет Артем Гаврилов, которого сургутяне избрали в состав Думы седьмого созыва.

«Например, по вопросу обустройства площадки по выгулу собак мы провели собрание с жителями дома по ул. Профсоюзов, 14. Собственники отказались обслуживать площадку, если она появится во дворе. Так как это придомовая территория, жители должны сами нести затраты по ее содержанию. Поэтому вопрос был снят с контроля», – пояснил Артем Гаврилов.

Некоторые наказы попадают в городские или окружные программы благоустройства. Это помогло решить проблему с освещением у школы №45: «Если говорить про наш район, то это и строительство тротуаров, межквартальных проездов. Сейчас мы переходим к очень важней вехе: на 2023 год у нас запланированы работы по проезду Мунарева. Долгоиграющий «наказ», который тянется уже лет 30, наверное! Это и освещение к 45 школе, окончание благоустройства сквера Геологоразведичиков в этом сезоне», – подчеркнул депутат Алексей Кучин.

Большая часть снятых с контроля наказов – это обращения сургутян к депутатам еще пятых и шестых созывов, три исполнены уже в седьмом созыве. На контроле остается 71 наказ.