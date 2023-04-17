Для сургутян представили на голосование четыре проекта по благоустройству на 2024 год

У сургутян есть возможность повлиять на формирование комфортной городской среды с помощью онлайн-голосования за новые объекты благоустройства в 2024 году.

«Мы сейчас приступаем к этапу рейтингового голосования, которое начинается с 15 апреля и будет продолжаться до 31 мая этого года. Очень важный этап, в котором могут поучаствовать любые жители нашего города в возрасте 14 лет и старше. От итогов рейтингового голосования зависит, насколько объекты, выбранные для рассмотрения, получат федеральную субсидию, федеральное финансирование, ну и, собственно, будут реализованы в следующем году», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Фокеев.

На выбор жителей представят идеи по продолжению строительства парка на улице Республики – напротив Центральной библиотеки имени Пушкина. Также предложат поддержать появление дорожно-тропиночной сети в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Еще два объекта расположены в 20А микрорайоне, в границах от жилого комплекса «За Ручьем» до торгово-развлекательного центра «Союз». Там хотят возвести сцену и спортплощадку.

Соотношение финансирования объектов равняется 80 к 20 процентам, 80 процентов – это федеральные и региональные деньги. 20 процентов – городские. Планируется потратить порядка 130 миллионов на четыре объекта.

В этом году начнется реализация четырех проектов, победивших в предыдущем голосовании. Среди них площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью в 20А микрорайоне; сквер рядом с «Дворцом торжеств» и фотозона; второй этап благоустройства зеленой зоны на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина; спортивная площадка в парке «За Саймой».

«По данной территории 20А микрорайона. Жители участвовали в формировании тех задания, проектного решения парковой зоны, в оценке промежуточных вариантов. То есть, это такой регулярный процесс, в котором необходимо поучаствовать», — отметил Алексей Фокеев