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Сургутские осужденные испекли 2000 куличей к Пасхе

Осужденным в Югре испекли и освятили пасхальные куличи

Сургутские осужденные испекли 2000 куличей к Пасхе
Фото: УФСИН России по ХМАО

Отбывающие наказание в сургутской колонии испекли 2000 куличей по заказу Ханты-Мансийской митрополии РПЦ. Выпечка предназначена для осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры.

Главный символ христианского праздника изготовили из натуральных продуктов – сливочного масла, молока, пшеничной муки, яиц и изюма. Глазурь из белков и сахарной пудры украсили яркой посыпкой.

«Перед отправкой куличей в пенитенциарные учреждения председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев освятил пасхальную снедь и совершил богослужение в местном храме» – отметили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 173, комментариев: 0
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