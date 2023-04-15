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В Сургуте ищут мужчину, который перестал выходить на связь с семьей в 2007 году // ОРИЕНТИРОВКА

Полиция Сургута просит помочь с поисками мужчины, который пропал 16 лет назад

В Сургуте ищут мужчину, который перестал выходить на связь с семьей в 2007 году // ОРИЕНТИРОВКА
Фото: УМВД Сургута

В Сургуте ищут уроженца Новосибирска, который пропал 16 лет назад. По информации полиции, мужчина с 1 января 2007 не выходил на связь с родными и близкими.

Приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, чёрные, глаза тёмно-карие.

Особые приметы: на левой руке отсутствует фаланга указательного пальца; неравномерное выпирание двух верхних передних зубов.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 76-16-24, 76-17-15 код 3462 или 02.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 119, комментариев: 0
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