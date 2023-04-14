Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.
Традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутского андеграунда и большой сцены из обычных юношей и девушек, на котором выступят группы «Sweet Gift» и «Пещера», дуэт «Кабан и Катя Сокол», хип-хоп исполнители Ariven, Полдозы и Звукозависимый, сольные артисты Впоискесебя, Евгений Федулов и Валентин, а также Екатерина Горячкина с поэтическим сетом.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+
Концерт вокальных коллективов «New мысли о главном»
Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 19:00.
Участники творческих коллективов Городского культурного центра попробуют разгадать смысл главных детских заблуждений и предложат новый взгляд на приметы, исторически сложившиеся много лет назад.
Это возможность для зрителей вместе с юными артистами проверить каждый из мифов, а также насладиться силой и чистым звучанием хрустальных голосов участников вокальных коллективов.
Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. 0+
Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00 и 14:00.
Музейная программа для всей семьи на ART-субботнике. Мастер-класс позволит детям познакомиться с искусством композиции в смешанной технике и сотворить своими руками пасхальный сувенир.
Телефоны для справок: 51-68-11 и 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей. 6+
16 апреля
Вечер музыки «PLAY MUSIC»
Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.
Ровно год назад в Сургуте появилось музыкальное пространство «PLAY MUSIC» для детей от 3,5 лет и взрослых, где обучают музыке. Игра на флейте, гитаре, фортепиано, вокалу, а также первые шаги в музыку для малышей.
На отчетном концерте вы увидите и услышите не только чему научились ученики студии, но и преподавателей. Прозвучит музыка из известных мультфильмов и фильмов, популярных песен и народной музыки.
Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+
Музейный праздник «Пасха наступила – радость охватила!»
Место проведения: Краеведческий музей, улица Просвещения, 7. Время: 14:00.
Пасха – праздник света и добра, который обязательно нужно провести с семьей и близкими людьми.
Гостей
приглашают присоединиться в этот день к мероприятию «Пасха наступила – радость
охватила!», которое познакомит с традициями проведения и обычаями светлого
праздника воскресения.
Каждый сможет изготовить «Пасхальную голубку» – символ вселенской любви и благой вести.
Телефоны для справок: 90-77-34 и 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 3+
Мастер-класс «Vsплеск» + Экскурсия по выставке «неПонятное искусство. На грани»
Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00.
Сургутский художественный музей приглашает гостей н экскурсию по выставке. На мастер-классе предлагается создать с помощью полотна и красок интересные узоры и познакомиться с «неПонятным» искусством.
Телефоны для справок: 51-68-10 и 51-68-11. Цена билета для детей до 18 лет – 100 рублей, для взрослых – 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+