На пересечении улиц Технологическая и Производственная в Сургуте возможно временное ограничение движения

В пятницу, 14 апреля, в Сургуте на перекресте улиц Технологическая и Производственная возможно временное ограничение движения транспорта. Это связано с плановой антитеррористической тренировкой, сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В период с 15:00 до 17:00 на территории водозабора №8, расположенного на пересечении улиц Технологическая и Производственная, пройдет плановая антитеррористическая тренировка УМВД России по Сургуту и взаимодействующих органов, в связи с чем может быть ограничено движение транспорта на данном участке. УМВД России по Сургуту просит учесть данную информацию при планировании поездок», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Югре закрыли все зимние автомобильные дороги.