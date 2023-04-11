Представители власти и общественности Сургута протестировали новый маршрут №99

Одной из центральных тем повестки дня в Сургуте остается изменение маршрутной сети городских автобусов. Пока жители обсуждают вопрос и пожелания к этой реформе, представители власти и общественности решили прокатиться по новому маршруту №99. Он стартует от магазина «Москва», едет через улицы Захарова и Университетскую к проспекту Мира, улице Островского, Нефтеюганскому шоссе – и на запад, к новым районам на улице Киртбая.

В ходе поездки заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова рассказала, что конкретно по маршруту №99 жители высказали много замечаний: «Обращения заключались в том, что так как этот маршрут проходит через травматологию и по Нефтеюганскому шоссе, где люди добирались до работы, что им нужны именно центральные улицы. Мелик-Карамова и Энергетиков. Рассматриваем возможность изменения этого маршрута по просьбам жителей».

В целом сбор обращений от сургутян идет довольно активно. «С 31 марта начал работу колл-центр, на который поступает от 30 до 70 звонков ежедневно, – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. – В основном, как ни странно, просят вернуть все назад. Правда, большинство никак это не объясняет, но есть и конструктивные обращения, когда человек рассказывает, что ездил из одной точки в другую, и ему было удобно, а с новой маршрутной сетью этого не будет. Тогда мы объясняем, как ему можно добираться до нужного места в новых условиях. Впрочем, есть немало людей, которые звонят и благодарят за обновление маршрутной сети. В любом случае, каждое обращение мы рассматриваем, анализируем и по каждому вопросу работаем».

Директор ДГХ также добавил, что при действующей маршрутной сети добраться из любой точки Сургута в любую точку без пересадок так же невозможно. Но сейчас нет бесплатной пересадки между автобусами, а с 1 мая она появится. К тому же время ожидания на остановке и, как следствие, время для перемещения из одной части города в другую снизится.

«Суммарное количество автобусов на городских улицах не изменится. Их будет столько же, но мы перераспределили весь парк с 40 маршрутов на 28. Это значит, что частота прибытия автобусов на каждую остановку увеличится. Сейчас горожане могут ждать транспорт и по 30 минут, и по полтора часа, то после введения новой маршрутной сети к каждой остановке автобусы будут прибывать с интервалом 16-30 минут», – объясняет Кирилл Киселев.

Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения ДГХ Сургута Рустам Гильманов добавил, что уменьшение количества маршрутов произошло благодаря устранению «дублеров»: «Условно говоря, у нас были два очень похожих маршрута, из них мы делаем один, который удовлетворит потребности жителей, пользовавшихся старыми двумя. К тому же мы должны учитывать объем пассажиропотока. Например, есть маршрут №45, который соединяет железнодорожный вокзал и магазин «Москва», – он очень популярен, на нем ездит много людей, и на нем работает много автобусов. А есть маршрут №10 – от Финского к «Строителю», там пассажиропоток значительно ниже, и автобусов на нем требуется меньше».

При поддержке администрации Сургута