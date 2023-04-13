Несколько дачных маршрутов почти не изменятся в новой транспортной схеме Сургута

Несколько дачных маршрутов в новой транспортной схеме Сургута изменятся минимально. Информация об этом была озвучена в ходе заседания комиссии, посвященной обсуждению построения данных маршрутов.

«Мы всегда рассматривали дачные маршруты как отдельный блок транспортной схемы. У них есть сезонность, специфика по дням недели, важна не частота, а прямой охват определенных территорий. Базовая модель будет настроена под эти запросы жителей. На сегодня не стоит вопрос, чтобы дачные маршруты отменять, их просто нужно правильно настраивать. Это процесс наладки, он у нас еще идет. Уже сейчас понимаем, например, что маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города», – отметила председатель комиссии, заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Также в комиссии прорабатываются вопросы по ряду городских маршрутов, уточнили в департаменте городского хозяйства. В обсуждаемом варианте схемы должно учитываться строительство новых участков дорог. Этот фактор, например, повлияет на включение в схему 43-го маршрута, который будет учитывать открытие движения по новому участку Комсомольского проспекта.

Обновленная маршрутная сеть движения общественного транспорта в Сургуте начнет действовать 1 мая. В городе сократят дублирующие рейсы и введут новые, а также внедрят службу поддержки пассажиров и пересадочные тарифы. С запуском новой сети по городу будет курсировать 28 маршрутов.

Сейчас комиссия собирает поступающие от горожан вопросы. Их рассмотрят с учетом мнения экспертов и лидеров общественного мнения. После 1 мая комиссия продолжит работу по дальнейшей настройке маршрутной схемы, опираясь на ее работу в реалиях города. Предполагается, что режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября. При этом будут анализироваться и объективные показатели ее работы: поток пассажиров, загрузка автобусов, пиковые нагрузки, время ожидания, работа пересадочных узлов.