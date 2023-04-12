В Сургуте проходит выставка художницы Ольги Пегановой

Галерея современного искусства «Стерх» представляет художников России – мы показывали творчество мастеров Уфы, Красноярска, Ижевска, Курска, Екатеринбурга, Вологды… Современное искусство регионов – даже вне глобальных трендов – способно увлечь художников, заинтересовать и вдохновить зрителей, любителей творчества в Сургуте.

Ольга Пеганова – яркий художник Поволжья. Живописец, график, дизайнер, мастер авторской куклы. Её творчество умеет эмоционально увлечь зрителя, разбудить его воображение, установить с ним контакт. От сюрреализма до лиризма, от картинок ускользающего бытия до авторского кукольного театра – творчество Ольги Пегановой радует разнообразием. При этом цельность и своеобразие этого художественного мира говорят о большом внутреннем пути и опыте мастера.

Ольга Пеганова родилась и живет в Саратове. Окончила отделение архитектуры саратовского политехнического института. Много лет сотрудничала с разными СМИ, как художник-дизайнер. Автор более двадцати персональных выставок графики и живописи, трех выставок кукол. Участник многих коллективных выставок. Работы художницы находятся в собраниях музея Радищева, Энгельсского краеведческого музея, различных галерей и частных коллекциях России и зарубежья.

Вход: 150 руб. (старше 18 лет), 100 руб. (с 7 до 18 лет), 50 руб. (пенсионеры), до 5 лет дети бесплатно | Cправки по тел. 350-978

Интерактивная программа 100 руб. с 1 человека (группы: 5 – 20 чел.)

Галерея «Стерх» открыта 10.00 – 18.00, выходной: понедельник

во вторник вход только по электронным билетам (продажа на www.art-surgut.ru) 0+