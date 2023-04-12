Уникальное мозаичное панно сургутского ж/д вокзала сохранят

Председатель Думы Сургута Максим Слепов показал новый дизайн-проект железнодорожного вокзала. Внешний вид будущего здания вновь обсудили на заседании архитектурно-художественного совета города.

«Внешний вид будущего здания должен быть современным и оригинальным. Потому что это Сургутский вокзал! Это лицо нашего города. Также, как должно остаться и уникальное мозаичное панно, которое украшало старое здание. Радует, что представители РЖД прислушиваются к мнению сургутян и готовы менять дизайн-проект», − отметил в своих соцсетях Слепов.

Напоминаем, что ранее в Сургуте начали сносить железнодорожный вокзал. Новое здание планируют построить не раньше 2025 года.

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