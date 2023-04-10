Для сургутян в этом году прошел Тотальный диктант о путешествии по Дальнему Востоку

Тотальный диктант прошел уже 11 раз для жителей Сургута. Это всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Каждый желающий мог принять участие в написании диктанта.

В этом году участникам предоставили текст под авторством писателя и журналиста из Владивостока Владимира Авченко, посвященный путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

«Есть также возможность подготовиться к акции. У нас проходили курсы «Русский по средам», мы на них под диктовку записывали часть другого текста Владимира Авченко и разбирали его по правилам. С точки зрения русского языка сам текст для диктанта очень интересен. Много географических названий, но вообще сам текст очень логичный», – рассказала координатор Тотального диктанта в Сургуте Александра Кочкина.

Одна из участниц мероприятия Светлана Катасонова пишет диктант уже шестой раз. Она рассказала, что автор текста – истинный патриот своего края, тема Родины для него очень близка.

«Всегда стараюсь посещать подобные занятия, потому что это бесплатно и доступно для всех, позволяет узнать новое о русском языке. Посещала курсы в том числе, чтобы узнать писателя, ведь каждый пишет в своем стиле», – поделилась участница.

Акция прошла на десяти площадях Сургута, самой большой стала Центральная городская библиотека имени Пушкина. Также участники писали в АО «Россети Тюмень», Международном аэропорту «Сургут» имени Фармана Салманова, Культурно-спортивном кластере «Спортзавод», Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Югра», «Точке кипения» БУ ВО ХМАО ЮГРЫ Сургутский государственный педагогический университет. Были и закрытые площадки для школьников и студентов - Институт нефти и технологий филиал ФГБОУ ВО «ЮГУ», МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».