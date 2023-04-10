308 жителей Сургута присоединились к акции «Тотальный диктант»

308 жителей Сургута приняли участие в акции «Тотальный диктант». Пожелавшие проверить свою грамотность записывали под диктовку текст Василия Авченко. Акция прошла на десяти площадках, а самой популярной стала Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Результаты проверки работ, написанных участниками акции очно, появятся в их личных кабинетах на сайте после 16 апреля. Для всех участников диктанта сервис «Строки» приготовили подарки, которые они смогут найти в своих личных кабинетах после получения оценки. Церемония награждения отличников состоится 22 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина», – рассказали подробности в пресс-службе.

Акция «Тотальный диктант» прошла в России в 20-й раз. К ней присоединились участники из 43 стран.