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В Сургуте в честь легендарного геофизика Виктора Федорова установили мемориальную доску

Память геофизика Виктора Федорова увековечили в Сургуте

В Сургуте в честь легендарного геофизика Виктора Федорова установили мемориальную доску
Фото: администрация Сургута

В Сургуте на доме №69 на улице Федорова установили мемориальную доску в честь легендарного геофизика Виктора Федорова. Ранее, 7 апреля, исполнилось 111 лет со дня его рождения, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Виктор Петрович – уникальный человек, сколько всего он успел сделать! Он был участником Великой Отечественной войны, артиллерист, защищал Ленинград. После войны ринулся в свою профессиональную сферу, чтобы делать то, ради чего он учился, к чему стремился. И как замечательно, что судьба его, коренного москвича, привела в Сургут», – поделилась директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

В 1960 году Виктора Федорова назначили на должность главного геофизика Сургутской нефтеразведочной экспедиции. А спустя год, в результате проведенной экспедицией работы, забил первый фонтан нефти на Усть-Балыкском месторождении.

«Он участвовал в открытии 25 месторождений: Западно-Сургутского, Мегионского, Северо-Покуринского, Самотлорского и других. Опираясь на его прогнозы, в 1971 году удалось открыть одно из крупнейших месторождений в Западной Сибири, которое стало называться Федоровское. И первая скважина на нем разрабатывалась при участии Александра Степановича Чернозубова, сегодня – одного из ветеранов геологической отрасли», − отметили в пресс-службе.

Кроме того, в честь Виктора Федорова также названы поселок в Сургутском районе и нефтегазодобывающее управление ПАО «Сургутнефтегаз».


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Сегодня в 11:24, просмотров: 103, комментариев: 0
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