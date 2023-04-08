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Врачи кардиоцентра Сургута помогли 16 иностранцам с болезнями сердца

Сургутские врачи помогают иностранцам вылечить болезни сердца

Врачи кардиоцентра Сургута помогли 16 иностранцам с болезнями сердца
Фото: ОКДЦ

В первом квартале 2023 года в кардиоцентре Сургута помогли 16 иностранным гражданам. Большинство из них – жители Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. На днях из медучреждения выписаны два пациента – оба нуждались в операции, однако врачи в ходе обследования выявили, что одному из них хирургическое вмешательство не требуется.

Во втором случае докторам пришлось провести операцию молодому человеку из-за порока сердца. Сейчас он проходит реабилитацию. О заболевании пациент знал и выбирая клинику, в первую очередь, ориентировался на уровень оказания помощи.

«Порок сердца у пациента был диагностирован случайно, когда мужчина почувствовал недомогание. Клинически это выражалось одышкой, непереносимостью физических нагрузок. Оказалось, что причиной стал врожденный порок сердца, из-за которого правые отделы сердца были перегружены. Оперироваться пациент решил в России и выбрал для этого Окружной кардиодиспансер. В условиях искусственного кровообращения мы выполнили пластику дефекта межпредсердной перегородки аутоперикардиальной заплатой. Операция прошла успешно и без осложнений», – рассказал сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Александр Медведев.


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08 апреля в 14:37, просмотров: 1198, комментариев: 0
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