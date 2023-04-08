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Коллекторов оштрафовали на 60 тысяч за частые звонки сургутянину

Сургутянин пожаловался приставам на коллекторов и тех оштрафовали на 60 тысяч

Коллекторов оштрафовали на 60 тысяч за частые звонки сургутянину
Фото: unsplash

Коллекторскую контору оштрафовали на 60 тысяч после жалобы сургутянина. Как рассказал мужчина приставам, компания заставляла его выплатить долг посредством частых звонков, превышающих законную норму. Кроме того, горожанина вводили в заблуждение, сообщая недостоверную информацию о последствиях неисполнения финансового обязательства.

«Чтобы побудить сургутянина к возврату имеющейся просроченной задолженности, сотрудники ООО «Феникс» оказывали на него психологическое давление, вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения финансового обязательства, осуществляли телефонные звонки в количестве, превышающем норму, установленную законодателем», – сообщили в УФССП Югры.

Приставы отмечают, что любой югорчанин, попавший в подобную ситуацию, может позвонить на №горячую линию» и получить бесплатную консультацию по телефонам: 8(3467)352063, 8(3467)352013.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 60, комментариев: 0
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