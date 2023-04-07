Коллекторская компания получила штраф за давление на должника из Сургута

Житель Сургута обратился в УФССП по ХМАО с жалобой на коллекторскую компанию ООО «Феникс». По словам мужчины, сотрудники организации прибегали к запрещенными приемам, чтобы любыми способами заставить его выплатить долг.

«Чтобы побудить сургутянина к возврату имеющейся просроченной задолженности, сотрудники ООО «Феникс» оказывали на него психологическое давление, вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения финансового обязательства, осуществляли телефонные звонки в количестве, превышающем норму, установленную законодателем», - рассказали в пресс-службе УФССП по ХМАО.

В ведомстве подчеркнули, что ООО «Феникс» является профессиональной коллекторской организацией, а потому обязано соблюдать требования законодательства о защите прав и законных интересов физического лица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. За выявленные нарушения компанию оштрафовали на 60 тыс. рублей.

В Югре работает «горячая линия», где можно проконсультироваться о правомерности действий кредитора или коллекторов. Звонить следует по тел.: 8 (3467) 352063, 8 (3467) 352013.