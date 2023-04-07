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В Сургуте прошел городской этап «Студенческой весны»

Студенты Сургута соревновались в творчестве и креативности

В Сургуте прошел городской этап «Студенческой весны»
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла городская «Студенческая весна». Только в концертной ее части (самой зрелищной и заметной, но не исчерпывающей весь конкурс) приняли участие более 200 человек из девяти высших и средних специальных учебных заведений: СурГПУ, филиал Тюменского индустриального университета в Сургуте, Сургутский политехнический колледж, Сургутский институт экономики, управления и права, Сургутский музыкальный колледж, Институт нефти и технологий, Сургутский колледж предпринимательства, Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского и Сургутский финансово-экономический колледж.

Концертный блок «Студвесны» стартовал 28 марта. В течение двух дней жюри оценило 50 номеров по направлениям «Театр», «Музыка», «Танец», «Мода» и «Оригинальный жанр». Помимо этого, другая часть студенчества соревновалась в «Медиа и Видео», а также в только появившемся в программе «Студвесны» направлении «Арт».

Организатор «Студвесны» в Сургуте – администрация города в лице департамента культуры и молодежной политики, а также МАУ «Наше время». «Городская «Студвесна» – первый шаг на пути большого марафона. Сначала проходят внутренние фестивали в учебных заведениях, затем городской этап, региональный и всероссийский конкурс, – рассказывает и.о. директора департамента культуры и молодежной политики Сургута Евгений Лаптев. – Важно то, что в этом году Югра принимает «Студенческую весну» среди ссузов – это произойдет в июне в Ханты-Мансийске. Поэтому мы с особым вниманием и поддержкой относимся к участникам из ссузов, чтобы они попали в сборную нашего региона».

Еще на этапе подготовки организаторы постарались собрать лучших экспертов по разным направлениям творчества и креативных индустрий, чтобы они не только оценивали студенческие работы по факту, но и помогли улучшить номера и выступления до выхода участников на большую сцену. «Мы проводили редакторские отсмотры, мастер-классы, давали возможность ребятам вживую пообщаться друг с другом, с экспертами и членами жюри. Совсем недавно мы провели молодежный форум по сценическому искусству «Мои сЦенности», и 90 процентов тех, кто выступил на «Студвесне», имели возможность получить новый опыт и доработать свои номера с учетом полученных знаний и рекомендаций», – отметил Евгений Лаптев.

И уже по факту плотной двухдневной концертной программы жюри вынесло свои оценки, и на 31 марта был назначен главный день – награждение призеров и победителей с гала-концертом. Туда, впрочем, из-за ограничений по времени попали даже не все призеры, но лучшие из лучших свои пять минут славы определенно получили.

По итогам этой масштабной организационной и творческой работы стали результаты «Студенческой весны» в Сургуте, которые будут отправлены в учебные заведения. Именно за ними будет последнее слово – кто отправится на региональный этап конкурса. Но, как правило, сюрпризов там не бывает. «Победители городского конкурса – основа той команды, которая от вуза или ссуза поедет на региональный этап, потому что они уже отработали свои номера, получили оценки и рекомендации, и именно эти выступления имеют наибольший потенциал, на них можно делать ставку», – объяснил Евгений Лаптев.

Для тех ребят, кто войдет в сборные своих учебных заведений, «Студенческая весна» продолжится 17-20 апреля. В Ханты-Мансийске соберутся около 750 участников из 25 вузов и ссузов Югры. К слову, такой масштабный сбор произойдет впервые с 2019 года. Площадкой для студенческого творчества станут КТЦ «Югра-Классик», КДЦ «Октябрь» и колледж-интернет «Центр искусств для одаренных детей Севера».

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 14:54, просмотров: 51, комментариев: 0
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