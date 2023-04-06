Сургутянке удалили опухоль в челюсти с которой она ходила 20 лет

Сургутские врачи первыми в Югре выполнили малотравматичную операцию по удалению новообразования челюсти. У 47-летней пациентки была доброкачественная опухоль в челюсти. Проблему выявили еще 20 лет назад, но женщина никуда не обращалась.

Когда горожанка пришла на консультативный прием к челюстно-лицевым хирургам СОКБ, опухоль уже мешала ей открывать рот и причиняла косметическое неудобство. Поскольку новообразование проникло глубоко, оперативное вмешательство выполнялось с рассечением нижней челюсти на всем протяжении.

«Особенность данной операции в том, что она выполнена только из полости рта, без разрезов на лице. Эта методика не только более косметична, но и позволяет избежать такого осложнения, как повреждение лицевого нерва и ускоряет послеоперационную реабилитацию больных», – сообщили в пресс-службе СОКБ.

Пациентка выписана из отделения с положительной динамикой восстановления.