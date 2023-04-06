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В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства

13 объектов самовольного строительства снесли в Сургуте

В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства
Фото: администрация Сургута

На сегодняшний день в реестре контрольного управления находится 37 объектов с признаками самовольного строительства. По 14 постройкам вынесены судебные решения о сносе, а по 23 − пока что ведутся разбирательства, сообщили во время заседания штаба по капитальному строительству.

«Колоссальная работа была проведена, актуализированы все статусы объектов, выяснили все настроения собственников – достраивать их так, чтобы они украшали город, а не уродовали его, либо нет. У администрации есть право исполнять решения судов, и мы пытаемся индивидуально с каждым разобраться. Подчеркиваю – это не борьба администрации с кем-то, это позиция горожан в части отношения к месту, в котором мы живем. У нас есть сложности со сносом ларьков, когда управляющие компании нам показывают решение жильцов о том, что ларьку здесь можно стоять», – отметил глава города Андрей Филатов.

Всего в рамках мероприятий контрольного управления снесли 13 объектов самовольного строительства, в том числе один объект в этом году. Также в 2022 году Сургут избавился от одного из знаменитых долгостроев на улице Энергетиков.

Напоминаем, что ранее власти города объясняли, почему долгое время не могут снести скандальный ресторан «VIP 777».


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Сегодня в 11:44, просмотров: 145, комментариев: 0
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