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В Сургуте создана комиссия по вопросам изменения в маршрутной сети

Сургутянам рассказали, как они могут внести предложения в автобусную реформу

В Сургуте создана комиссия по вопросам изменения в маршрутной сети
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута создала комиссию по вопросам реформы маршрутной сети. Об этом власти сообщили в социальных сетях. Горожане могут вносить свои предложения тремя способами: отправить письмо на электронную почту мэрии, воспользоваться виртуальной интернет-приемной на официальном сайте или позвонить по телефонам: 8-800-200-64-31; 8 (3462) 55-00-31.

Напомним, что изменения в маршрутной сети общественного транспорта намечены на 1 мая. Многие сургутяне критически отозвались о реформе – на их недовольство публично ответил глава города Андрей Филатов.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 67, комментариев: 0
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