Сургутянам рассказали, как они могут внести предложения в автобусную реформу

Администрация Сургута создала комиссию по вопросам реформы маршрутной сети. Об этом власти сообщили в социальных сетях. Горожане могут вносить свои предложения тремя способами: отправить письмо на электронную почту мэрии, воспользоваться виртуальной интернет-приемной на официальном сайте или позвонить по телефонам: 8-800-200-64-31; 8 (3462) 55-00-31.

Напомним, что изменения в маршрутной сети общественного транспорта намечены на 1 мая. Многие сургутяне критически отозвались о реформе – на их недовольство публично ответил глава города Андрей Филатов.