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Власти Сургута объяснили, почему долгое время не могут снести ресторан «VIP 777»

Магазин-кафе «VIP 777» в Сургуте не могут снести из-за риска превышения полномочий

Власти Сургута объяснили, почему долгое время не могут снести ресторан «VIP 777»
Фото: siapress.ru

Скандальный сургутский ресторан «VIP 777» долгое время не могут снести из-за риска превышения полномочий чиновниками администрации города. Чтобы исполнить решение суда, необходимо вернуть объекту первоначальный вид и оставить 70 метров, построенных законно, сообщили на заседании капитального строительства.

«Выработаем позицию, пригласим приставов, чтобы мы обсудили, синхронизировали действия, которые не повлекут за собой превышения полномочий у чиновников. Мы будем искать решения, чтобы полностью обеспечить решения суда», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

Напоминаем, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году. Тогда продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы незаконно расширился до 1 450 квадратных метров. Ранее объект планировали снести в августе 2022 года.


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06 апреля в 10:56, просмотров: 1215, комментариев: 0
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