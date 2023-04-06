16+
Логотип Сиапресс
USD  79,4961   EUR  87,0954  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Девять школ и детсадов Сургута планируют отремонтировать до начала нового учебного года

В Сургуте отремонтируют девять образовательных учреждений в 2023 году

Девять школ и детсадов Сургута планируют отремонтировать до начала нового учебного года
Фото: администрация Сургута

До начала учебного года в Сургуте планируют отремонтировать девять образовательных учреждений. В первую очередь обновление будет ждать детский сад «Гусельки», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Первый на очереди − детский сад «Гусельки». Масштабный капитальный ремонт в здании первого блока уже подходит к концу. Там обновили кровлю, фасад и внутреннюю отделку помещения. Осталось провести электричество и оборудовать сантехнику. После чего подрядчик приступит к работам во втором блоке», − отметили в ведомстве.

Также с наступлением тепла ремонтные работы пройдут в школе №31. Ранее там обнаружили трещины на полу и стенах. На объекте устранят повреждение фундамента и оборудуют систему водоотведения. А в детском саду «Ивушка» выполнят капитальный ремонт кровли.

«Обновление кабинетов, новая отделка классов и ремонт межпарельных швов ждет школы №5, №12, №32, №46, садик «Калинка» и учреждении «Технополис». Новые спортивные площадки для занятий хоккеем, футболом и баскетболом появятся на территориях образовательных учреждений №9, №32 и №46», − добавили в пресс-службе.

Кроме того, учеников школ №9 и №46 порадуют площадками для занятия воркаутом со специализированными тренажерами.

Отметим, что в 2023 году на ремонт образовательных учреждений Сургута выделят 511,4 млн рублей. Об этом рассказали в «Сургутской трибуне» со ссылкой на директора ДЭАЗиИС Алексея Тарасова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:07, просмотров: 136, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 925
  2. Офис продаж «Сибпромстроя» переезжает в ЖК «Белые ночи» 912
  3. В Югру привезут Благодатный огонь из Иерусалима 852
  4. В Сургут привезли выставку, посвященную участникам организации «Белая роза» 838
  5. В Сургуте отметили юбилей композитора Сергея Рахманинова 789
  6. В Сургуте прошел рейд по борьбе с рекламой наркомагазинов на домах 766
  7. ​У 86 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки 752
  8. Лжепрокурор обманул жительницу Лянтора на 2,6 млн рублей 721
  9. Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением графика 710
  10. ​Югра получит больше денег и услуг от Сбера 648
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3034
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2652
  3. ​Галаховы 2455
  4. ​Приглашение к разговору 2241
  5. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 2137
  6. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 2085
  7. ​Коротко о думе. Рассказываю о каждом решении, принятом в парламенте Сургута на мартовском заседании 1948
  8. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1923
  9. ​МТС объявила о глобальном ребрендинге 1903
  10. В Сургуте 134 пары воспользовались услугой партнерских родов с начала 2023 года 1887
  1. ​Был ли майдан? 14773
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9995
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4052
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3961
  5. Поверенный Его Величества 3787
  6. Город Нового года 3348
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3298
  8. ​Бхай или не бхай? 3205
  9. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3136
  10. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3123

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика