В Сургуте отремонтируют девять образовательных учреждений в 2023 году

До начала учебного года в Сургуте планируют отремонтировать девять образовательных учреждений. В первую очередь обновление будет ждать детский сад «Гусельки», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Первый на очереди − детский сад «Гусельки». Масштабный капитальный ремонт в здании первого блока уже подходит к концу. Там обновили кровлю, фасад и внутреннюю отделку помещения. Осталось провести электричество и оборудовать сантехнику. После чего подрядчик приступит к работам во втором блоке», − отметили в ведомстве.

Также с наступлением тепла ремонтные работы пройдут в школе №31. Ранее там обнаружили трещины на полу и стенах. На объекте устранят повреждение фундамента и оборудуют систему водоотведения. А в детском саду «Ивушка» выполнят капитальный ремонт кровли.

«Обновление кабинетов, новая отделка классов и ремонт межпарельных швов ждет школы №5, №12, №32, №46, садик «Калинка» и учреждении «Технополис». Новые спортивные площадки для занятий хоккеем, футболом и баскетболом появятся на территориях образовательных учреждений №9, №32 и №46», − добавили в пресс-службе.

Кроме того, учеников школ №9 и №46 порадуют площадками для занятия воркаутом со специализированными тренажерами.

Отметим, что в 2023 году на ремонт образовательных учреждений Сургута выделят 511,4 млн рублей. Об этом рассказали в «Сургутской трибуне» со ссылкой на директора ДЭАЗиИС Алексея Тарасова.