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В Сургуте отметили юбилей композитора Сергея Рахманинова

В Сургутской филармонии состоялся первый из триптиха концерт по произведениям Рахманинова

В Сургуте отметили юбилей композитора Сергея Рахманинова
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургутской филармонии прошла премьера программы «Симфонические танцы». Ее посвятили юбилею композитора Сергея Рахманинова – 1 апреля исполнилось 150 лет со дня его рождения.

Отметим, что в эту же дату открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Рахманинова. Это проект Российского национального музея музыки. Экспозиции расположились на втором этаже филармонии и доступна бесплатно для гостей.

«Сергей Васильевич Рахманинов – это глыба отечественной музыкальной культуры. Это не просто композитор, дирижер, пианист – это явление, которое подарило нашей стране ряд непревзойденных сочинений в самых разных жанрах», – рассказал заместитель директора Сургутской филармонии, кандидат искусствоведения Юрий Евсеев.

Симфонический оркестр Сургутской филармонии, при участии солиста театра «Новая Опера» Артема Гарнова из Москвы, хоровой капеллы «Светилен», хора мальчиков и юношей колледжа русской культуры им А.С. Знаменского, хора Сургутского музыкального колледжа под руководством дирижера Михаила Леонтьева исполнили всемирно известные произведения музыканта: кантата «Весна», опера «Алеко», сюита С.В. Рахманинова «Симфонические танцы». В концерте также приняли участие приглашенные музыканты из других городов.

«В симфоническом оркестре присутствовали музыканты из Петербурга, Москвы, Перми и Ханты-Мансийска. Первой скрипкой был концертмейстер Московской филармонии, контрабас – из филармонии Санкт-Петербурга. Это достаточно крупные люди. На концерте будут представлены самые популярные произведения Рахманинова. Когда мы искали музыкантов, я перебирал большое количество из близлежащих филармоний и театров. И я знаю, что в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге 1 апреля играют «Симфонические танцы» – мы не смогли никого пригласить», – поделился Леонтьев.

Отметим, что произведения Рахманинова также прозвучат на сцене филармонии Сургута 19 апреля и 17 мая.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 101, комментариев: 0
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