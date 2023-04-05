Жителей Сургута просят помочь в борьбе с распространением рекламы наркомагазинов

В Сургуте продолжают борьбу с рекламой наркомагазинов, которую размещают на фасадах домов. Так, в начале недели прошел рейд совместно с волонтерами движения «Чистый путь».

«Администрация города совместно со структурными подразделениями – управлением МВД и прокуратурой – старается оперативно реагировать на все размещаемые материалы на фасадах жилых многоквартирных домов, административных зданий. Мы эти надписи выявляем, устраняем собственными силами. Также нам помогают волонтерские движения», – прокомментировал заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности Александр Вечтомов.

Отмечается, что подобные акции начали проводиться порядка 10 лет назад. Сейчас волонтеры следят не только за уличной рекламой, а также за распространением информации о наркомагазинах в интернете и своевременно ее удаляют.

«У нас некоммерческая организация «Чистый путь», которая занимается реабилитацией и профилактикой зависимых. В последнее время мы занимаемся поиском противоправного контента в сети Интернет. В составе нашей организации работает отряд киберволонтеров, которые занимаются поиском противоправного контента и его блокировкой. Раз уж реклама перешла у нас на фасады, то мы тоже перешли на фасады», – рассказала председатель правления региональной общественной организации «Чистый путь» Мария Бадио.

Жителей Сургута также просят проявить активность и отправлять фотографии с нарушениями и координаты в специальный бот.