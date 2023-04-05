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В Сургут привезли выставку, посвященную участникам организации «Белая роза»

В Сургуте состоялось открытие передвижной выставки «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой»

В Сургут привезли выставку, посвященную участникам организации «Белая роза»
Фото: siapress.ru

Во вторник, 4 апреля, в Сургуте в историческом парке «Россия − Моя история. Югра» открылась выставка «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой». Экспозиция приучена к трагической дате – 80-летию ареста нацистами в Мюнхене участников подпольной антифашистской студенческой организации «Белая роза». Одним из ее основателем был оренбуржец Александр Шморель, о котором было сказано намного меньше, чем об остальных членах группы.

«Этой выставке уже более 20 лет. Сейчас у нас турне по России и странам СНГ в рамках президентского гранта, который мы выиграли в этом году. Почему вдруг Оренбург рассказывает о немецкой антифашисткой группе «Белая роза»? Это связано с тем, что одним из ее создателем был уроженец города Александр Шморель. Вместе со своими смелыми товарищами по мюнхенскому университету он с лета 1942 года сочинял и распространял листовки антигитлеровского содержания. И теперь мы говорим о нем не только как о патриоте, но и образце для подражания», − подчеркнул руководитель оренбургского фонда «Евразия» Игорь Храмов.

На открытии выставки сургутским школьникам показали документальный фильм «Противостояние «Белой розы» режиссера Романа Саульского и передали книгу «Александр Шморель», только что вышедшую в биографической серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

Узнать больше об Александре Шмореле и деятельности «Белой розы» можно будет до 9 мая в историческом парке «Россия − Моя история. Югра».


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Сегодня в 12:59, просмотров: 176, комментариев: 0
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