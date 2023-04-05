Аэропорт Сургута ожидает роста пассажиропотока на 10,5% в 2023 году

Международный аэропорт Сургута ожидает в 2023 году роста пассажиропотока на 10,5%. Всего авиагавань планирует принять 2,1 млн человек, сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Анастасия Попушой.

«В этом году мы планируем обслужить 2,1 млн пассажиров. Рост пассажиропотока предполагается за счет увеличения частот по региональным маршрутам», - сказала она ТАСС.

На рост пассажиропотока должен повлиять запуск новых рейсов: второй рейс в Екатеринбург и увеличение с шести до семи рейсов в Москву ежедневно. «Хорошим спросом пользуются направления стран ближнего зарубежья: Алма-Ата, Астана, Баку, Фергана, Ереван, Ташкент, Худжанд, Ош», - добавила Попушой.

В 2022 году пассажиропоток сургутского аэропорта увеличился на 4,5% и впервые достиг 1,9 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Полеты осуществлялись по 41 направлению.