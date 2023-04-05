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Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением графика

В Югре отчитались о ходе строительства второго моста через Обь

Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением графика
Фото: t.me/depstroy86

Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет быстрее, чем планировалось. Об этом тало известно в ходе заседания координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

«Строительство мостового перехода через реку Обь идет с опережением графика, — доложил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. — В настоящее время ведется сооружение земляного полотна основного хода автомобильной дороги, погружение и бетонирование свайных оснований опор, монтаж опор мостов и путепроводов. Общая физическая готовность объекта — 13 %».

Напомним, строительство мостового перехода через реку Обь началось в 2022 году. Общая протяженность сооружения составляет более 45 км. В том числе основной мост через реку Обь — 1,7 км, три путепровода и четыре мостовых перехода.

В текущем году планируется завершить монтаж конструкций, свайных опор и пролетных строений трех мостов и трех путепроводов, входящих в мостовой переход, завершить строительство 10 из 16 опор основного моста. Сейчас на объекте работают 730 специалистов, 315 единиц техники. Кроме «Мостостроя-11» в реализации проекта задействованы 12 субподрядных организаций.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 179, комментариев: 0
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