16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9510   EUR  84,6185  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте успешно прошли сложные роды с применением малоизвестной методики

Центр охраны материнства и детства в Сургуте спасает жизни пациентов с помощью новых методик

В Сургуте успешно прошли сложные роды с применением малоизвестной методики
Фото: t.me/surgut_sokcomid

В сургутский Центр охраны материнства и детства поступила 30-ти летняя пациентка в активной фазе родов. Операция была осложнена кровотечением, и было решено прибегнуть к малоизвестной методике. Врачи сумели спасти мать и ребенка.

«Мультидисциплинарная бригада в составе врачей акушер-гинекологов, врача-трансфузиолога, анестезиолога-реаниматолога начала борьбу с жизнеугрожающим состоянием, но кровотечение после проведения консервативных методов не прекращалась, и было решено провести эндоваскулярный гемостаз», – сообщается в телеграмм-канале БУ ХМАО «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».

Благодаря четкой слаженной работе команды специалистов Центра операция прошла успешно, кровопотеря не превысила 1000 мл. Пациентка уже находится в послеродовом отделении вместе с ребенком, чувствуют они себя хорошо.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:35, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 877
  2. ​Югорские фотографы могут показать «Самую красивую страну» 792
  3. Сургутскому УМН АО «Транснефть – Сибирь» исполнилось 55 лет с момента образования 747
  4. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 732
  5. ​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года 718
  6. Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции 712
  7. ​Тюменский завод наращивает производство благодаря мерам господдержки 632
  8. ​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники 568
  9. ​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства 530
  10. ​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг 493
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2911
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2394
  3. ​Галаховы 2251
  4. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2194
  5. ​Приглашение к разговору 1987
  6. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1987
  7. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1973
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 1865
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1837
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1753
  1. ​Был ли майдан? 14604
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9752
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3860
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3784
  5. Поверенный Его Величества 3602
  6. Город Нового года 3169
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3160
  8. ​Бхай или не бхай? 3045
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3001
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2952

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика