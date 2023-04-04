Стало известно, когда в Сургуте начнут отключать горячую воду

ГТС опубликовал график отключения горячей воды в Сургуте. Мероприятия пройдут с 1 июня по 13 августа. Перечень адресов, которые в первую очередь останутся без горячего водоснабжения, опубликован ниже:
с 01.06.2023 по 14.06.2023:
ЦТП № 65 (микрорайон 9)
-ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41
-ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В), 26
ЦТП № 66 (микрорайон 10)
-ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В), 10
-ул. Просвещения 13, 15, 17
-ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5
ЦТП № 67 (микрорайон 9)
-ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25
-ул. Просвещения 52, 54
ЦТП № 68 (микрорайон 9)
-ул. Просвещения 43, 45, 47, 49
-ул. Энгельса 7, 9
-ул. Гагарина 30, 32, 34
-ул. Энергетиков 29
ИТП (микрорайон 9)
-ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13
-ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
-ул. Гагарина 12
ЦТП № 69 (квартал 7)
-ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1
ИТП (квартал 7)
-ул. Энергетиков 10
ИТП (микрорайон №8)
-ул. Энергетиков 33, 31
ЦТП № 72 (микрорайон 8)
-ул. Республики 72, 74, 76
-ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45
-пр-д Советов 3
ЦТП № 73
-пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части)
ЦТП № 74
-ул. Республики 65, 67, 69, 71
Частный сектор:
-ул. Республики 73а, 75/5
ИТП
-ул. Республики 81, 83
ЦТП № 22 (микрорайон 7)
-ул. Декабристов 9, 13, 15
ЦТП № 8 (микрорайон 7)
-пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1
-ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
-ул. Майская 4, 6, 8, 6/2
ЦТП № 36 (микрорайон 7А)
-ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14
-пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
-ул. Майская 20, 22, 24
ЦТП № 35 (микрорайон 7А)
-ул. Декабристов 2;
-пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3
ИТП (микрорайон 7А)
- ул. Ленина 41(жилой комплекс «Возрождение»)
- Ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс «Возрождение»)
ИТП (микрорайон №7)
-ул. Майская 10, 14
ЦТП № 21 (микрорайон А)
-пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б
-пр. Ленина 45 а,б,в,г
ЦТП № 70 (микрорайон 8)
-ул. Энергетиков 53, 55
-ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
-ул. Республики 90,92
ЦТП № 71 (микрорайон 8)
ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80
С более подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.