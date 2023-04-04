16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9510   EUR  84,6185  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Опубликован график летнего отключения горячей воды в Сургуте

Стало известно, когда в Сургуте начнут отключать горячую воду

Опубликован график летнего отключения горячей воды в Сургуте
Фото: ru.freepik.com

ГТС опубликовал график отключения горячей воды в Сургуте. Мероприятия пройдут с 1 июня по 13 августа. Перечень адресов, которые в первую очередь останутся без горячего водоснабжения, опубликован ниже:

с 01.06.2023 по 14.06.2023:

ЦТП № 65 (микрорайон 9)

-ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41

-ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В), 26

ЦТП № 66 (микрорайон 10)

-ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В), 10

-ул. Просвещения 13, 15, 17

-ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5

ЦТП № 67 (микрорайон 9)

-ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25

-ул. Просвещения 52, 54

ЦТП № 68 (микрорайон 9)

-ул. Просвещения 43, 45, 47, 49

-ул. Энгельса 7, 9

-ул. Гагарина 30, 32, 34

-ул. Энергетиков 29

ИТП (микрорайон 9)

-ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13

-ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48

-ул. Гагарина 12

ЦТП № 69 (квартал 7)

-ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (квартал 7)

-ул. Энергетиков 10

ИТП (микрорайон №8)

-ул. Энергетиков 33, 31

ЦТП № 72 (микрорайон 8)

-ул. Республики 72, 74, 76

-ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45

-пр-д Советов 3

ЦТП № 73

-пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части)

ЦТП № 74

-ул. Республики 65, 67, 69, 71

Частный сектор:

-ул. Республики 73а, 75/5

ИТП

-ул. Республики 81, 83

ЦТП № 22 (микрорайон 7)

-ул. Декабристов 9, 13, 15

ЦТП № 8 (микрорайон 7)

-пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1

-ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2

-ул. Майская 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (микрорайон 7А)

-ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14

-пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15

-ул. Майская 20, 22, 24

ЦТП № 35 (микрорайон 7А)

-ул. Декабристов 2;

-пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

ИТП (микрорайон 7А)

- ул. Ленина 41(жилой комплекс «Возрождение»)

- Ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс «Возрождение»)

ИТП (микрорайон №7)

-ул. Майская 10, 14

ЦТП № 21 (микрорайон А)

-пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б

-пр. Ленина 45 а,б,в,г

ЦТП № 70 (микрорайон 8)

-ул. Энергетиков 53, 55

-ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2

-ул. Республики 90,92

ЦТП № 71 (микрорайон 8)

ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80

С более подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 217, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 852
  2. «Транснефть – Сибирь» провела учение по тушению условного пожара на ЛПДС «Каркатеевы» в ХМАО-Югре 813
  3. Югорских чиновников проверят в рамках уголовного дела о доме-развалюхе 804
  4. ​Югорские фотографы могут показать «Самую красивую страну» 772
  5. Сургутскому УМН АО «Транснефть – Сибирь» исполнилось 55 лет с момента образования 722
  6. ​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года 700
  7. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 698
  8. Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции 685
  9. ​Тюменский завод наращивает производство благодаря мерам господдержки 585
  10. ​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники 506
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2910
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2387
  3. ​Галаховы 2248
  4. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2097
  5. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1983
  6. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1969
  7. ​Приглашение к разговору 1967
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 1859
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1832
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1748
  1. ​Был ли майдан? 14600
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9747
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3858
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3781
  5. Поверенный Его Величества 3600
  6. Город Нового года 3167
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3158
  8. ​Бхай или не бхай? 3043
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2999
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2950

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика