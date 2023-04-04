Премьера программы «Симфонические танцы» состоялась в филармонии Сургута

В филармонии Сургута прошла премьера программы «Симфонические танцы», посвященная 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Музыканты исполнили его известные произведения: кантату «Весна», оперу «Алеко», сюиту «Симфонические танцы», сообщает пресс-служба администрации города.

«19 апреля в рамках XI Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» слушатели продолжат знакомство с творчеством композитора. На сольном концерте заслуженная артистка России Екатерина Мечетина пианистка исполнит прелюдию до-диез минор ор. 3 n. 2, десять прелюдий ор. 23, а также фортепианные транскрипции С.В. Рахманинова», - рассказали подробности в пресс-службе.

Еще одно выступление запланировано на 17 мая, когда симфонический оркестр филармонии исполнит симфонию № 1 в первом отделении и концерт №2 для фортепиано с оркестром, с-moll, ор. 18 — во втором.